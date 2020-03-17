Номера горячих линий диппредставительств Армении за рубежом
17 марта 2020 - 13:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В дипломатических представительствах Армении за рубежом действуют горячие линии.
Единый информационный центр Армении представил горячие линии в ряде стран, которые также доступны в приложениях Viber и WhatsApp:
ОАЭ: +971506144969; Viber / WhatsApp: +971506144969
США: +12026749348; Viber / WhatsApp: +12026749348
Австрия: +4315227479105; Viber / WhatsApp: +43676848443205
Аргентина: +5491162558969
Батуми (Грузия): +995555247773; Viber / WhatsApp: +995555247773
Белоруссия: +375172979308; Viber / WhatsApp: +375256360733
Бельгия: +32493888870; Viber / WhatsApp: +32493888870
Германия: +4917658347590; Viber / WhatsApp: +4917658347590
Египет: +201207050580; Viber / WhatsApp: +201207050580
Испания: +34674239438; Viber / WhatsApp: +34674239438
Италия: +393775226710; Viber / WhatsApp: +393775226710
Иран: +989121051639; Viber / WhatsApp: +37477737172
Канада: +13435520085; Viber / WhatsApp: +13435520085
Греция: +302106831130; Viber / WhatsApp: +306937262057
Индия: +918447310886; Viber / WhatsApp: +918447310886
Великобритания: +442079385435; Viber / WhatsApp: +447464148594
Нидерланды: +31628136956; Viber / WhatsApp: +31628136956
Китай: +861065325677
Россия: +79031305637; Viber / WhatsApp: +79031305637
Сирия: +963954666699; Viber / WhatsApp: +963954666699
Франция: +33753380239; Viber / WhatsApp: +33753380239
В Армении, по состоянию на 16 марта, было выявлено 52 случая заражения, один из пациентов выздоровел. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.
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