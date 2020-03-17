Номера горячих линий диппредставительств Армении за рубежом

PanARMENIAN.Net - В дипломатических представительствах Армении за рубежом действуют горячие линии.

Единый информационный центр Армении представил горячие линии в ряде стран, которые также доступны в приложениях Viber и WhatsApp:

ОАЭ: +971506144969; Viber / WhatsApp: +971506144969

США: +12026749348; Viber / WhatsApp: +12026749348

Австрия: +4315227479105; Viber / WhatsApp: +43676848443205

Аргентина: +5491162558969

Батуми (Грузия): +995555247773; Viber / WhatsApp: +995555247773

Белоруссия: +375172979308; Viber / WhatsApp: +375256360733

Бельгия: +32493888870; Viber / WhatsApp: +32493888870

Германия: +4917658347590; Viber / WhatsApp: +4917658347590

Египет: +201207050580; Viber / WhatsApp: +201207050580

Испания: +34674239438; Viber / WhatsApp: +34674239438

Италия: +393775226710; Viber / WhatsApp: +393775226710

Иран: +989121051639; Viber / WhatsApp: +37477737172

Канада: +13435520085; Viber / WhatsApp: +13435520085

Греция: +302106831130; Viber / WhatsApp: +306937262057

Индия: +918447310886; Viber / WhatsApp: +918447310886

Великобритания: +442079385435; Viber / WhatsApp: +447464148594

Нидерланды: +31628136956; Viber / WhatsApp: +31628136956

Китай: +861065325677

Россия: +79031305637; Viber / WhatsApp: +79031305637

Сирия: +963954666699; Viber / WhatsApp: +963954666699

Франция: +33753380239; Viber / WhatsApp: +33753380239

В Армении, по состоянию на 16 марта, было выявлено 52 случая заражения, один из пациентов выздоровел. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.