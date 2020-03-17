Air Cairo приостанавливает рейсы Ереван-Шарм-эль-Шейх
17 марта 2020 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Air Cairo до 19 апреля прекращает регулярные рейсы Ереван-Шарм-эль-Шейх. Как сообщает авиакомпания, это связано с распространением коронавируса и объявленным в Армении чрезвычайным положением.
Учитывая решение правительства Египта о закрытии воздушного пространство в период с 19 по 31 марта, официальный представитель авиакомпании в Армении туроператор «Анрива-Тур» и авиакомпания Air Cairo приняли решение 19 марта чартерным рейсом перевезти в Армению пассажиров, вылетевших авиакомпанией Air Cairo.
Взамен отмененных рейсов с 22 марта по 19 апреля авиакомпания предоставила всем туристическим организациям и пассажирам возможность новых бронирований «с открытой датой» до 20 декабря включительно в пределах суммы, фактически выплаченной авиакомпании.
В Армении, по состоянию на 16 марта, было выявлено 52 случая заражения, один из пациентов выздоровел. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.
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