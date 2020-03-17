Число случаев коронавируса в Армении достигло 64
17 марта 2020 - 13:39 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 17 марта, по состоянию на 12:00, выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 64. Из новых случаев 6 связаны с Эчмиадзином, еще 6 - с производственным предприятием в Ереване (они - из числа изолированных ранее лиц).
«В сумме у нас есть 64 подтвержденных случая, 1 из которых выздоровел», - говорится в сообщении.
Всего с Эчмиадзином связано 38 случаев, с производственным предприятием - 17.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.
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