Число случаев коронавируса в Армении достигло 64

PanARMENIAN.Net - В Армении 17 марта, по состоянию на 12:00, выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 64. Из новых случаев 6 связаны с Эчмиадзином, еще 6 - с производственным предприятием в Ереване (они - из числа изолированных ранее лиц).

«В сумме у нас есть 64 подтвержденных случая, 1 из которых выздоровел», - говорится в сообщении.

Всего с Эчмиадзином связано 38 случаев, с производственным предприятием - 17.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.