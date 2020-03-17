Концерт Басты в Ереване перенесен

PanARMENIAN.Net - Концерт известного российского рэпера Басты в Ереване, намеченный на 3 мая, перенесен. Об этом сам музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

Концерт должен был состояться 3 мая в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.

Как отметил артист, ереванский концерт состоится 18 октября.

На странице организаторов концерта пока никаких данных о переносе нет.

Это будет первый концерт Басты в Ереване.

Баста (Василий Вакуленко) - российский музыкант (исполнитель рэпа и других жанров, битмейкер, композитор), телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер и продюсер. С 2007 года — совладелец лейбла Gazgolder. Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0 (Нинтендо).