Концерт Басты в Ереване перенесен
17 марта 2020 - 13:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Концерт известного российского рэпера Басты в Ереване, намеченный на 3 мая, перенесен. Об этом сам музыкант сообщил на своей странице в Instagram.
Концерт должен был состояться 3 мая в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.
Как отметил артист, ереванский концерт состоится 18 октября.
На странице организаторов концерта пока никаких данных о переносе нет.
Это будет первый концерт Басты в Ереване.
Баста (Василий Вакуленко) - российский музыкант (исполнитель рэпа и других жанров, битмейкер, композитор), телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер и продюсер. С 2007 года — совладелец лейбла Gazgolder. Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0 (Нинтендо).
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