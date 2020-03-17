Концерт Басты в Ереване перенесен

Концерт Басты в Ереване перенесен
17 марта 2020 - 13:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Концерт известного российского рэпера Басты в Ереване, намеченный на 3 мая, перенесен. Об этом сам музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

Концерт должен был состояться 3 мая в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.

Как отметил артист, ереванский концерт состоится 18 октября.

На странице организаторов концерта пока никаких данных о переносе нет.

Это будет первый концерт Басты в Ереване.

Баста (Василий Вакуленко) - российский музыкант (исполнитель рэпа и других жанров, битмейкер, композитор), телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер и продюсер. С 2007 года — совладелец лейбла Gazgolder. Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0 (Нинтендо).

 Самое значимое
Билли Айлиш победила во всех основных номинациях GrammyБилли Айлиш победила во всех основных номинациях Grammy
Брат певицы Финнеас за работу над альбомом сестры получил награду как «Продюсер года»
Манташян выступит на церемонии открытия Дрезденского Оперного бала после скандала с участием азербайджанцаМанташян выступит на церемонии открытия Дрезденского Оперного бала после скандала с участием азербайджанца
Сопрано исполнит отрывок арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Чайковского
Спин-офф «Игры престолов» может выйти в 2022 годуСпин-офф «Игры престолов» может выйти в 2022 году
Действие «Дома Дракона» будет разворачиваться за 300 лет до событий «Игры престолов» и расскажет о династии Таргариенов
Сценарист фильма «Ирландец» Стивен Заиллян номинирован на «Оскар»Сценарист фильма «Ирландец» Стивен Заиллян номинирован на «Оскар»
Он номинирован на премию в категории «Лучший адаптированный сценарий»
Partner news
 Статьи
Армянка и кататонический синдром

Вся жизнь в одном фото

 Самое читаемое в разделе
Америабанк привезет в Армению известного оперного певца Паату Бурчуладзе
Рэдклифф уверен в появлении продолжения фильмов о Гарри Поттере
Фильм о Геноциде армян номинирован на «Эмми»
Авторы «Игры престолов» уйдут из HBO
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Число случаев коронавируса в Армении достигло 64 17 марта выявлено 12 новых случаев
ВОЗ: За сутки в мире коронавирусом заразились около 14,000 человек Почти все новые случаи - 13,874- были зарегистрированы за пределами Китая
Air Cairo приостанавливает рейсы Ереван-Шарм-эль-Шейх Это связано с распространением коронавируса и объявленным в Армении чрезвычайным положением
Номера горячих линий диппредставительств Армении за рубежом В Армении, по состоянию на 16 марта, было выявлено 52 случая заражения