Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год
17 марта 2020 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Такое решение принял УЕФА. Об этом сообщила Норвежская федерация футбола.
Игры пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года, пишет Meduza.
Позднее 17 марта УЕФА, как ожидается, примет решение о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов сезона 2019/2020.
Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Игры предполагалось проводить в 12 городах по всей Европе.
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«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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