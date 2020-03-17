Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год
17 марта 2020 - 17:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Такое решение принял УЕФА. Об этом сообщила Норвежская федерация футбола.

Игры пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года, пишет Meduza.

Позднее 17 марта УЕФА, как ожидается, примет решение о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов сезона 2019/2020.

Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Игры предполагалось проводить в 12 городах по всей Европе.

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