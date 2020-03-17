Список отмененных рейсов в Армению
17 марта 2020 - 19:30 AMT
PanARMENIAN.Net - В связи с ситуацией вокруг коронавируса некоторые авиакомпании временно отменили обслуживание рейсов в Армению и другие страны. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации РА.
Armenia Airways отменила полеты из Армении в Иран до 31 марта, а также рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям с 1 по 30 апреля. Авиакомпания также отменила рейсы Ереван-Анапа-Ереван 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 марта, а также по понедельникам и четвергам с 2 по 13 апреля.
Ryanair отменил рейсы из Рима и Милана в Армению и в обратном направлении с 14 марта по 8 апреля включительно.
Авиакомпания «Армения» отменила обслуживание рейсов по маршруту Тбилиси-Ереван-Москва (Внуково)- Ереван-Тбилиси 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта и 1, 2, 3, 4, 5 апреля. Авиакомпания также отменила рейсы Ереван-Лион-Ереван 23, 30 марта, 2, 6, 9, 13 апреля, а также рейсы Ереван-Тель-Авив-Ереван 26, 29 марта и 2, 5, 16, 28 апреля.
Utair Airlines прекратила полеты из России в Армению. С 20 марта по 30 апреля приостановлены рейсы Ереван-Москва-Ереван.
Рейсы Доха-Ереван-Доха, выполняемые авиакомпанией Qatar Airways и намеченные на 17, 19, 21, 24, 26, 28 и 31 марта, также отменены.
«Белавиа» отменила рейсы Минск-Ереван-Минск 18-19 марта, с 31 марта по 5 апреля и 14 апреля. Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы Екатеринбург-Ереван-Екатеринбург 11, 18, 25, 29-31 марта, а также 2, 5-7, 9, 12-14, 16, 19-21, 23, 26-28, 30 апреля.
Авиакомпания Air Cairo до 19 апреля прекращает регулярные рейсы Ереван-Шарм-эль-Шейх.
Авиакомпания «Украинские авиалинии» отменяет рейсы Киев-Ереван-Киев 17, 18, 19, 29, 30, 31 марта и 1 апреля.
Austrian Airlines отменила регулярные рейсы в Ереван и по другим направлениям начиная с 18 марта.
Как отмечает Комитет гражданской авиации, из-за распространения вируса возможны быстрые развития и изменения.
В Армении, по состоянию на 17 марта, выявлено 72 случая заражения, один из пациентов выздоровел. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.
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