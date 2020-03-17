Число случаев коронавируса в Армении увеличилось до 72
17 марта 2020 - 18:31 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 17 марта, по состоянию на 18:00, выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 72. Из новых случаев 1 связан с Эчмиадзином, 7 - с производственным предприятием в Ереване.
«В сумме у нас есть 72 подтвержденных случая, 1 из которых выздоровел», - отметил министр.
Всего с Эчмиадзином связано 39 случаев, с производственным предприятием - 24.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.
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