Число зарегистрированных в Армении случаев коронавируса достигло 78

Число зарегистрированных в Армении случаев коронавируса достигло 78
17 марта 2020 - 22:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении зарегистрировано 6 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Арсен Торосян. Новые случаи связаны с производственным предприятием в Ереване (с ним же связано 24 ранее известных случаев).

Таким образом, общее число заболевших достигло 78, один больной излечился, активных больных – 77. 18 случаев выявлены у людей, находящихся в карантине, однако не имеющих каких-либо симптомов заболевания. «Если бы мы не провели тестирование, возможно вирус так бы и не проявился за все 14 дней карантина», - отметил министр.

У 95% больных нет никаких симптомов. Торосян подчеркнул, что главная причина изоляции и самоизоляции – слом цепочек распространения.

К концу 17 марта количество изолированных достигнет 600 человек. Спустя еще несколько сотен изолированных в случае обнаружения новых потенциальных больных их будут посылать на самоизоляцию, сообщил Торосян.

В Армении действует режим чрезвычайного положения. Он продлится до 14 апреля.

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