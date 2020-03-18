МИД Армении - гражданам: Грузия запрещает въезд иностранцев, возвращаться только воздухом
18 марта 2020 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении призывает граждан РА воздержаться от возвращения в страну через Грузию и пользоваться исключительно воздушными маршрутами. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Она отметила, что въезд на территорию Грузии граждан Армении запрещен через все пути (через армяно-грузинскую, российско-грузинскую, турецко-грузинскую границу, а также воздушным и морским путем).
«Несмотря на наши призывы, на российском участке КПП «Верхний Ларс» в настоящее время есть граждане Армении, желающие пересечь российско-грузинскую границу. Учитывая, что из-за неблагоприятных погодных условий дорога не будет открыта до вступления в силу решения правительства Грузии о запрете въезда иностранцев в Грузию (18.03.2020), мы призываем наших граждан вернуться к месту отбытия и в максимально сжатые сроки воспользоваться воздушными путями в Армению, в частности, ближайшими аэропортами Мин-Вод, Краснодара, Ростова-на-Дону», - говорится в заявлении.
Нагдалян отметила, что согласно достигнутой между правительствами Армении и Грузии договоренности, грузоперевозки между двумя странами осуществляются бесперебойно.
В последние дни МИД Армении, дипломатические представительства Армении в Грузии и в России неоднократно заявляли, что, исходя из неблагоприятных погодных условий, продолжает оставаться закрытым отрезок дороги Гудаури-Коби автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Отмечается также, что скопления грузовых автомобилей наблюдаются как на территориях, прилегающих к армяно-грузинской границе (Баграташен-Садахло) и российско-грузинской (Верхний Ларс-Казбеги), так и на разных участках автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.
По словам пресс-секретаря МИД, пересечение границы грузовых автомобилей, въезжающих в Россию, а также выезжающих из РФ в Армению через Верхний Ларс и армяно-грузинскую границу, на данный момент приостановлено только из-за обильного снегопада.
В Армении, по состоянию на утро 18 марта выявлено 84 случая заражения, один из пациентов выздоровел. 444 человек в карантине, около 800 предписано самоизолироваться. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля․
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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