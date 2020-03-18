В Ереване за 3-4 дня построят модульную приемную для зараженных коронавирусом

В Ереване за 3-4 дня построят модульную приемную для зараженных коронавирусом
18 марта 2020 - 11:00 AMT

PanARMENIAN.Net - У инфекционной клинической больницы «Норк» в Ереване, где размещены зараженные коронавирусом граждане, появится модульная приемная.

Как сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, строительство идет с размахом.

По его словам, через 3-4 дня появится 40 новых палат.

В Армении, по состоянию на 17 марта, выявлено 78 случаев заражения, один из пациентов выздоровел. 600 человек находятся в карантине. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля․

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