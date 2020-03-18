Число случаев коронавируса в Армении достигло 84

PanARMENIAN.Net - В Армении 18 марта, по состоянию на 11:00, выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 84, один пациент вылечился, активных кейсов - 83. По словам премьера, 81% случаев приходится на Эчмиадзин и производственное предприятие в Ереване. Остальные случаи - отдельные и не связанные между собой.

Премьер сообщил, что рост числа связанных с Эчмиадзином случаев заметно замедлился, сейчас предпринимают меры в направлении замедления роста числа случаев, связанных с предприятием.

На данным момент, 444 человек изолированы, еще 799 человек попросили самоизолироваться.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.