Число случаев коронавируса в Армении достигло 84

Число случаев коронавируса в Армении достигло 84
18 марта 2020 - 11:37 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 18 марта, по состоянию на 11:00, выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 84, один пациент вылечился, активных кейсов - 83. По словам премьера, 81% случаев приходится на Эчмиадзин и производственное предприятие в Ереване. Остальные случаи - отдельные и не связанные между собой.

Премьер сообщил, что рост числа связанных с Эчмиадзином случаев заметно замедлился, сейчас предпринимают меры в направлении замедления роста числа случаев, связанных с предприятием.

На данным момент, 444 человек изолированы, еще 799 человек попросили самоизолироваться.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.

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