Ким Кардашьян призвала сидеть дома

PanARMENIAN.Net - Американская звезда реалити-шоу армянского происхождения Ким Кардашьян-Уэст 17 марта призвала своих поклонников остаться дома, чтобы остановить распространение нового коронавируса.

Кардашьян призвала молодых и здоровых особенно серьезно относиться к призыву не выходить из дома.

«Все, особенно молодые и здоровые, принимайте всерьез призыв оставаться дома, если заботитесь о здоровье и безопасности своих мамы, папы, бабушки и дедушки, сестер, братьев, детей и общества», - написала Кардашьян в Twitter.

Она призвала следовать призыву не выходить из дома, кроме случаев, если это необходимо, чтобы «пойти на работу, пополнить запасы еды и предметов первой необходимости, обратиться к врачу или помочь кому-то, например, нуждающемуся в помощи пожилому соседу».

Звезда также напомнила, что вирус не ставит различий и может заразить любого, независимо от возраста, пола, цвета кожи.

Коронавирус был зарегистрирован во всех 50 штатах США. Число погибших превысило 100, более 5800 человек заразились.