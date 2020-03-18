«Аэрофлот» отменил рейсы в Ереван и в обратном направлении

«Аэрофлот» отменил рейсы в Ереван и в обратном направлении
18 марта 2020 - 14:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Аэрофлот» произвела модификацию расписания рейсов в Ереван с 18 по 28 марта. Об этом сообщает посольство России в Армении.

Модификация связана с ограничением авиасообщения между Арменией и Россией.

Таким образом, отменены рейсы из Москвы в Ереван и в обратном направлении:

В период с 19 по 28 марта: SU1868 – вылет из Москвы в 20:40, SU1966 - вылет из Москвы в 23:20;

В период с 20 по 28 марта: SU1869 – вылет из Еревана 02:55, SU1967 – вылет из Еревана в 04:55;

В период с 23 по 28 марта: SU1858 – вылет из Москвы в 06:30, SU1859 – вылет из Еревана в 11:20, SU1862 – вылет из Москвы в 16:40, SU1863 – вылет из Еревана в 21:35.

Отмечается, что обмен и возврат билетов отмененных рейсов возможен без штрафных санкций.

Армения и Россия 16 марта договорились об ограничении на две недели пассажироперевозок между странами. При этом, возвращение граждан двух стран на свою родину будет обеспечено. Будет сохранен бесперебойный процесс грузоперевозок.

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