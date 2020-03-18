Перенесенный ЧЕ по футболу пройдет в тех же городах
18 марта 2020 - 15:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Перенесенный на 2021 год чемпионат Европы по футболу будет проходить в тех же 12 городах, которые должны были принимать участников ЧЕ-2020, отложенного из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
«Мы планируем сохранить те же места проведения мероприятия, те же города, те же стадионы», - заявил президент Лиги чемпионов УЕФА Александер Чеферин, пишет Deutsche Welle.
«Если возникнут какие-то трудности, то мы можем ограничиться и 11-ю, 9-ю или меньшим количеством стадионов. Но, согласно плану, все остается как есть», - добавил он.
Таким образом, матчи пройдут в Риме, Амстердаме, Копенгагене, Бильбао, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Будапеште, Баку, Мюнхене, Глазго, Дублине и Лондоне. В британской столице будут сыграны оба полуфинала и финал.
Исполком УЕФА принял решение о переносе ЧЕ-2020 на будущий год 17 марта из-за пандемии SARS-CoV-2.
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