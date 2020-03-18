Вода в каналах Венеции стала чистой за время карантина
18 марта 2020 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Вода в каналах Венеции стала намного чище благодаря режиму карантина, введенному в Италии из-за распространения коронавируса.
Ruptly опубликовало видео, на котором видно, что карантин и отсутствие туристов пошли на пользу знаменитым венецианским каналам.
Сейчас жителям города запрещено без веских оснований покидать дома. Из-за отсутствия пешеходов, движения в каналах, туристов и закрытых музеев улицы и площади города стали выглядеть чище и аккуратнее. В воде даже плавают рыбы, которых при прежнем темпе города сложно было увидеть.
По данным на 18 марта, всего в Италии от коронавируса умерли 2503 человека, более 31,500 - заразились.
Самое значимое
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
На поддержку армянской экономики направят более $300 млн Львиная часть средств уйдет на инновационные проекты
Число случаев коронавируса в Армении достигло 102 По словам премьера, большая часть случаев приходится на Эчмиадзин и производственное предприятие в Ереване
В Эчмиадзине случаи коронавируса ограничились кругом общения первой пациентки В связи с этим решено снять ограничение на въезд и выезд из города с 20:00 18 марта
«Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса Мероприятие должно было пройти в Роттердаме в мае