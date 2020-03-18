Вода в каналах Венеции стала чистой за время карантина

PanARMENIAN.Net - Вода в каналах Венеции стала намного чище благодаря режиму карантина, введенному в Италии из-за распространения коронавируса.

Ruptly опубликовало видео, на котором видно, что карантин и отсутствие туристов пошли на пользу знаменитым венецианским каналам.

Сейчас жителям города запрещено без веских оснований покидать дома. Из-за отсутствия пешеходов, движения в каналах, туристов и закрытых музеев улицы и площади города стали выглядеть чище и аккуратнее. В воде даже плавают рыбы, которых при прежнем темпе города сложно было увидеть.

По данным на 18 марта, всего в Италии от коронавируса умерли 2503 человека, более 31,500 - заразились.