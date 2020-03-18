Коронавирус: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, России, Турции и Азербайджане
18 марта 2020 - 20:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В Грузии 18 марта число заразившихся коронавирусом достигло 38 человек. Как сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны, в режиме карантина находится 1261 гражданин, под наблюдением - 211.
Между тем, число жертв коронавируса в Иране достигло 1135, за сутки скончались 147 человек. Всего в стране зарегистрирован 17,361 случай заражения. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси, выздоровели 5710 человек.
В России за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 147 человек. Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве.
В Турции в настоящее время зафиксировано 98 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.
В Азербайджане выявлен у 34 человек в республике, 6 из них выздоровели. Один человек умер.
В Армении, по состоянию на вечер 18 марта, выявлено 102 случая заражения, один из пациентов выздоровел. 444 человек находятся в карантине, около 800 предписано самоизолироваться. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля․ --- Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Согласно данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире выявлено более 179 000 случаев заболевания в 150 странах, из них более 7400 случаев закончились летальным исходом.
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