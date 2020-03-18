В Эчмиадзине случаи коронавируса ограничились кругом общения первой пациентки

PanARMENIAN.Net - В армянском Эчмиадзине, который стал очагом распространения коронавируса в республике, случаи заражения не вышли за круг общения первой пациентки. Об этом сообщил вице-премьер РА, комендант Тигран Авинян.

По его словам, в связи с этим решено снять ограничение на въезд и выезд из города с 20:00 18 марта.

15 марта с 23:00 выезды из Эчмиадзина были частично перекрыты. Так, из 27 выездов из города были доступны только 3. На них были установлены пункты полиции и медиков, чтобы измерять температуру выезжающих из города.

Авинян отметил, что ограничения будут сняты, однако призвал жителей города соблюдать режим чрезвычайного положения и не устраивать массовых мероприятий.

В Армении, по состоянию на 19։00 18 марта, выявлено 102 случая заражения, один из пациентов выздоровел. 444 человек в карантине, около 800 предписано самоизолироваться. Из случаев заражения около 40 связаны с Эчмиадзином, где первая пациентка, не соблюдая самоизоляции и скрыв симптомы заражения, отправилась на массовое мероприятие.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля․