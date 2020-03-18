Число случаев коронавируса в Армении достигло 102
18 марта 2020 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 18 марта, по состоянию на 19:00, выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 102, один пациент вылечился, активных кейсов - 101.
По словам премьера, большая часть случаев приходится на Эчмиадзин и производственное предприятие в Ереване.
Премьер сообщил, что рост числа связанных с Эчмиадзином случаев заметно замедлился и ограничился кругом общения первого пациента из этого города. Сейчас предпринимают меры в направлении замедления роста числа случаев, связанных с предприятием.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.
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