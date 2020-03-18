Число случаев коронавируса в Армении достигло 102

PanARMENIAN.Net - В Армении 18 марта, по состоянию на 19:00, выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 102, один пациент вылечился, активных кейсов - 101.

По словам премьера, большая часть случаев приходится на Эчмиадзин и производственное предприятие в Ереване.

Премьер сообщил, что рост числа связанных с Эчмиадзином случаев заметно замедлился и ограничился кругом общения первого пациента из этого города. Сейчас предпринимают меры в направлении замедления роста числа случаев, связанных с предприятием.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.