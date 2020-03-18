На поддержку армянской экономики направят более $300 млн
18 марта 2020 - 20:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении выделит 150 млрд драмов или около $306 млн для преодоления ппоследствий коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу «Шант».
«Мы подготовили пакет, который через несколько дней можно будет применить на практике. Мы выделим 25 млрд драмов (около $51 млн) на программу, в рамках которой компании займут деньги у армянских банков для выплаты зарплат своим сотрудникам, комунальных выплат и прочего. Правительство софинансирует 50% этого кредита с 0%, а также будет субсидировать процентную ставку банковской части», - сказал Пашинян.
По его словам, согласно второму пакету, правительство поставило перед собой задачу субсидировать сельскохозяйственные кредиты, снизив их до 0%.
Третий пакет - на 30 млрд драмов (около $61 млн) будет направлен на срочную социальную помощь. Еще 80 млрд драмов (около $163 млн) будет выделено на инновационные проекты, которые «подготовят Армению к новому миру», то есть, обеспечат прорыв армянской экономики после завершения мирового спада. Премьер подчеткнул, что финансирование по последнему проекту будет, по сути, безграничным.
В Армении, по состоянию на 19։00 18 марта, выявлено 102 случая заражения, один из пациентов выздоровел. 444 человек в карантине, около 800 предписано самоизолироваться.
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По его словам, это станет одной из важнейших задач правительства в ближайшее время
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