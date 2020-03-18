ООН: из-за коронавируса 25 млн человек могут потерять работу
18 марта 2020 - 20:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Пандемия коронавируса COVID-19 существенно увеличит безработицу в мире, в результате чего около 25 млн человек лишатся работы. Об этом сообщает Международная организация труда (спецучреждение ООН, занимающееся вопросами трудовых отношений).
Согласно исследованию, созданный пандемией кризис экономики и рынка рабочей силы может привести к массовым сокращениям.
Для сравнения - во время финансового кризиса 2008-2009 гг. 22 млн сотрудников лишились своих мест, отмечается в исследовании.
Согласно же оптимистичному прогнозу, работы лишатся около 5,3 млн человек.
"Это (пандемия) больше не является просто глобальным кризисом в сфере здравоохранения, это еще и серьезный кризис на рынке труда и экономический кризис, оказывающий огромное влияние на людей", - заявил гендиректор МОТ Гай Райдер.
По его словам, чтобы справиться с последствиями нынешнего кризиса человечеству нужно выступить "единым фронтом".
Photo. AFP
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