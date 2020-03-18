Число случаев коронавируса в Армении увеличилось до 110
18 марта 2020 - 22:21 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 18 марта, по состоянию на 21:30, выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения республики Алина Никогосян.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 110, один пациент вылечился, активных кейсов - 109. 94 случая связаны с кейсами Эчмиадзина и производственного предприятия в Ереване.
При этом, рост числа связанных с Эчмиадзином случаев заметно замедлился и ограничился кругом общения первого пациента из этого города. Сейчас предпринимают меры в направлении замедления роста числа случаев, связанных с предприятием.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.
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