Армения: 5 новых случаев коронавируса, суммарная цифра - 115
19 марта 2020 - 09:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусом. По сообщению минздрава РА, состояние всех больных оценивается как удовлетворительное.
Число заболевших, таким образом, достигло 115 человек, один из которых вылечился, активных кейсов - 114.
99 кейсов связаны с промпредприятием в Ереване и городом Эчмиадзин.
С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
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