Армения: 5 новых случаев коронавируса, суммарная цифра - 115

PanARMENIAN.Net - В Армении выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусом. По сообщению минздрава РА, состояние всех больных оценивается как удовлетворительное.

Число заболевших, таким образом, достигло 115 человек, один из которых вылечился, активных кейсов - 114.

99 кейсов связаны с промпредприятием в Ереване и городом Эчмиадзин.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.