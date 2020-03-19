В китайском Ухане впервые с начала эпидемии коронавируса не выявлено новых заражений

В китайском Ухане впервые с начала эпидемии коронавируса не выявлено новых заражений
19 марта 2020 - 13:52 AMT

PanARMENIAN.Net - В Ухане, административном центре китайской провинции Хубэй, с которого началась вспышка СOVID-19, превратившаяся к марту в пандемию, впервые с начала эпидемии заболеваемость за сутки нулевая. Об этом сообщает госкомиссия по здравоохранению КНР.

Отмечается, что в Китае впервые с начала эпидемии коронавируса не зарегистрированы случаи заражения на территории страны, врачам приходится иметь дело только с завозной инфекцией. За последние сутки выявлено 34 случая, но во всех случаях это завозная инфекция.

Из 34 выявленных за сутки случаев заболевания 21 случай приходится на Пекин, куда прибывает больше всего людей.

По данным госкомиссии по здравоохранению КНР, общее количество подтвержденных с начала эпидемии в конце декабря 2019 года случаев заболевания в материковом Китае составляет 80,928. Умерших на 19 марта – 3245. В провинции Хубэй за сутки умерли от болезни 8 человек, 6 из них – в Ухане. Пандемией коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 охвачено 160 стран мира.

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