Джордж Мартин сообщил, что из-за карантина больше пишет

Джордж Мартин сообщил, что из-за карантина больше пишет
19 марта 2020 - 15:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Создатель «Игры престолов», писатель Джордж Мартин опубликовал в своем блоге заметку «Странные дни», где рассказал о том, что сделал за время пандемии коронавирусной инфекции. По словам 71-летнего писателя, он больше пишет.

«Я в курсе, что вхожу в наиболее уязвимую группу людей, учитывая мой возраст и физическое состояние. Но сейчас я чувствую себя хорошо, и мы принимаем все разумные меры предосторожности», - сказал Мартин. По его словам, он находится в удаленном изолированном помещении, где появляется лишь один из его сотрудников. Мартин отметил, что не выходит в город и ни с кем не встречается, пишет Meduza.

«По правде говоря, я провожу больше времени на Вестеросе, чем в реальном мире. Пишу каждый день. В Семи Королевствах творятся довольно мрачные дела… Но, возможно, не такие мрачные, какие могут случиться в нашем мире», - рассказал Мартин.

Писатель не стал уточнять, о каком произведении идет речь. Фанаты предположили, что он пишет «Ветра зимы», шестую книгу из цикла романов «Песнь льда и пламени».

Работа над этим произведением началась около восьми лет назад. Ожидается, что книга будет закончена в 2020 году.

Джордж Мартин добавил, что происходящее в мире напоминает ему научно-фантастический роман. «Но, к сожалению, это не тот фантастический роман, в котором я мечтал жить, когда был ребенком», - сказал он.

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