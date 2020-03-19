Всеармянский фонд «Айастан» начинает сбор средств для борьбы с коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Всеармянский фонд «Айастан» присоединяется к борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 и начинает сбор средств. Об этом говорится в заявлении фонда.

«С распространением новой эпидемии коронавируса COVID-19 международное сообщество объединяется и предпринимает соответствующие действия. Как известно, во время кризисов армяне всего мира всегда объединялись ради одной цели - помогать друг другу и своей Родине», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Армении и министерство здравоохранения предоставляют гражданам актуальную информацию как о текущей ситуации, так и о мерах, необходимых для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

«Наши медицинские работники, также рискуя своей жизнью, преданно и старательно помогают пациентам и способствуют предотвращению распространения инфекции.

В связи с экспоненциальным ростом инфекций сектор здравоохранения нуждается в поддержке всех армян. По этой причине Всеармянский фонд «Айастан» будет консолидировать полученные пожертвования, и все средства, собранные в ходе этой инициативы, пойдут на обеспечение медицинских принадлежностей, а также на оказание помощи нуждающимся семьям», - сообщает фонд.

Фонд создал онлайн платформу для сбора денег.

В Армении 19 марта, по состоянию на 13:00, выявлено 122 случая заражения, один из пациентов выздоровел.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.