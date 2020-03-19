Ryanair отменяет большую часть своих рейсов

PanARMENIAN.Net - В связи с пандемией коронавируса бюджетная авиакомпания Ryanair планирует отменить большинство своих рейсов.

Как отмечается в сообщении компании, в течение 18-24 марта количество рейсов сократят более чем на 80%. Сохранить планируют очень небольшое количество рейсов для сохранения жизненно важного сообщения, преимущественно между Британией и Ирландией.

«Все клиенты, которых коснется это решение, получат электронное письмо, в котором им предложат возможные варианты», - говорится в сообщении компании.

В заявлении отмечают, что компания продолжит тесное сотрудничество с министерствами иностранных дел всех стран ЕС для организации возвращения на родину их граждан.

Ранее Ryanair приостановил полеты из Еревана в Рим и Милан.