Ryanair отменяет большую часть своих рейсов
19 марта 2020 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В связи с пандемией коронавируса бюджетная авиакомпания Ryanair планирует отменить большинство своих рейсов.
Как отмечается в сообщении компании, в течение 18-24 марта количество рейсов сократят более чем на 80%. Сохранить планируют очень небольшое количество рейсов для сохранения жизненно важного сообщения, преимущественно между Британией и Ирландией.
«Все клиенты, которых коснется это решение, получат электронное письмо, в котором им предложат возможные варианты», - говорится в сообщении компании.
В заявлении отмечают, что компания продолжит тесное сотрудничество с министерствами иностранных дел всех стран ЕС для организации возвращения на родину их граждан.
Ранее Ryanair приостановил полеты из Еревана в Рим и Милан.
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