Число случаев коронавируса в Армении увеличилось до 122
19 марта 2020 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 19 марта, по состоянию на 13:00, выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 122, один пациент вылечился, активных кейсов - 121. Новые случаи связаны с производственным предприятием в Ереване.
Таким, образом более 100 случаев приходится на Эчмиадзин и производственное предприятие в Ереване.
При этом, рост числа связанных с Эчмиадзином случаев заметно замедлился и ограничился кругом общения первого пациента из этого города. Сейчас предпринимают меры в направлении замедления роста числа случаев, связанных с предприятием.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.
Самое значимое
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Торжественную церемонию награждения 4 марта проведет госсекретарь США Майк Помпео
В связи с опасностью распространения вируса отменен марш памяти жертв событий 1 марта
По словам Ованнисяна, азербайджанские СМИ распространяют дезинформацию
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Армянский бизнес получит 0% займы для восстановления после коронавируса В частности, будет запущен пакет поддержки бизнеса на сумму около 25 млрд драмов
Всеармянский фонд «Айастан» начинает сбор средств для борьбы с коронавирусом Таким образом фонд присоединяется к борьбе с эпидемией
В китайском Ухане впервые с начала эпидемии коронавируса не выявлено новых заражений За последние сутки в Китае выявлено 34 случая, но во всех случаях это завозная инфекция
ООН: из-за коронавируса 25 млн человек могут потерять работу Согласно оптимистичному прогнозу, работы лишатся около 5,3 млн человек.