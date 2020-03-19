Число случаев коронавируса в Армении увеличилось до 122

Число случаев коронавируса в Армении увеличилось до 122
19 марта 2020 - 13:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 19 марта, по состоянию на 13:00, выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 122, один пациент вылечился, активных кейсов - 121. Новые случаи связаны с производственным предприятием в Ереване.

Таким, образом более 100 случаев приходится на Эчмиадзин и производственное предприятие в Ереване.

При этом, рост числа связанных с Эчмиадзином случаев заметно замедлился и ограничился кругом общения первого пациента из этого города. Сейчас предпринимают меры в направлении замедления роста числа случаев, связанных с предприятием.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.

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