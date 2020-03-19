Жижек: Почему люди в панике скупают туалетную бумагу

Жижек: Почему люди в панике скупают туалетную бумагу
19 марта 2020 - 19:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Эпидемия коронавируса посеяла панику по всему миру. Во многих странах людей призвали самоизолироваться и как можно реже выходить из дома. Толпы людей сразу же побежали в магазины и супермаркеты, чтобы запастись самым необходимым. И в число самого необходимого традиционно вошла туалетная бумага.

В социальных сетях разошлись сотни фотографий из разных стран, на которых видно, как люди целыми упаковками покупают туалетную бумагу. Армения тоже не стала исключением: на днях стало известно, что один гражданин купил аж целых 108 рулонов.

Почему люди скупают туалетную бумагу и так боятся ее дефицита? На этот вопрос как-то ответил известный словенский культуролог и социальный философ Славой Жижек. Приводим его версию, рассказанную на примере кризиса с туалетной бумагой в Югославии.

«Допустим, что в магазинах лежит полным-полно туалетной бумаги. Однако, откуда ни возьмись, появляются слухи, что туалетная бумага - это дефицит. Из-за этих слухов люди начинают лихорадочно ею запасаться - и, как следствие, туалетная бумага действительно становится дефицитом. На первый взгляд в данном случае срабатывает нехитрый механизм сбывшегося предсказания, но в действительности все обстоит несколько сложнее. Рассуждения в данном случае строятся примерно так: «Я человек не наивный и неглупый, и я, конечно, понимаю, что в магазинах вполне достаточно бумаги. Но всегда найдутся простаки, которые поверят слухам и, следовательно, начнут как сумасшедшие запасаться бумагой, в конце концов она и вправду станет дефицитом. Так что, хотя я понимаю, что бумаги вполне достаточно, пойду-ка я в магазин и куплю еще немного!»

Суть данной ситуации в том, что «другой», предположительно наивно верящий, не обязательно должен действительно существовать - здесь вполне достаточно, чтобы другие предполагали, что он существует. В ограниченной, замкнутой совокупности субъектов каждый может играть эту роль для любого другого - последствия будут одни и те же: дефицит туалетной бумаги. Единственный, кто в конце концов остается без бумаги, - это именно тот, кто настаивает на истине, кто полагает, что не стоит верить слухам, что бумаги хватит на всех, и не бежит в магазин», - считает философ.

В Армении 19 марта, по состоянию на 13:00, выявлено 122 случая заражения, один из пациентов выздоровел.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

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