В Краснодаре у прибывшего из Армении обнаружили коронавирус
20 марта 2020 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - У прибывшего в Краснодарский край из Армении гражданина выявлен коронавирус. По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зараженный в настоящее время находится на лечении в больнице Сочи в изолированном боксе.
«Этот человек приехал из Армении. Круг контактов заболевших на территории Краснодарского края оперативно выявлен», - рассказали в оперативном штабе, пишет РБК.
Отмечается, что все, с кем он контактировал, сейчас находятся в изоляции под наблюдением медиков.
По данным «Интерфакса», заболевшему до 25 лет. Он контактировал с родственником, зараженным коронавирусом.
В Армении 20 марта число зараженных коронавирусом достигло 136, один выздоровел.
В России, по последним данным, 199 заболевших, пятеро вылечились.
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