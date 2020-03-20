В Краснодаре у прибывшего из Армении обнаружили коронавирус

PanARMENIAN.Net - У прибывшего в Краснодарский край из Армении гражданина выявлен коронавирус. По данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зараженный в настоящее время находится на лечении в больнице Сочи в изолированном боксе.

«Этот человек приехал из Армении. Круг контактов заболевших на территории Краснодарского края оперативно выявлен», - рассказали в оперативном штабе, пишет РБК.

Отмечается, что все, с кем он контактировал, сейчас находятся в изоляции под наблюдением медиков.

По данным «Интерфакса», заболевшему до 25 лет. Он контактировал с родственником, зараженным коронавирусом.

В Армении 20 марта число зараженных коронавирусом достигло 136, один выздоровел.

В России, по последним данным, 199 заболевших, пятеро вылечились.