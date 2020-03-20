Wizz Air 20 марта выполнит свой первый рейс из Вены в Ереван
20 марта 2020 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - 20 марта состоится первый запланированный рейс авиакомпании Wizz Air из Вены в Ереван. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Армении.
Вылет из венского аэропорта «Вена-Швехат» назначен на 13:55 по венскому времени, прибытие в Ереван - в 20:25 по ереванскому времени.
Комитет гражданской авиации призывает следить за официальными сообщениями Минздрава, МИД РА и Единого армянского информационного центра.
Согласно решению правительства Армении, въезд в республику иностранцам, прибывающим из 16 стран, по установленному перечню, запрещен. Этими странами являются Китай, Иран, Южная Корея, Япония, Италия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Дания, Австрия, Бельгия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Соединенное Королевство.
В Армении по состоянию на 20 марта выявлено 136 случаев заражения, один из пациентов выздоровел.
С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
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