Wizz Air 20 марта выполнит свой первый рейс из Вены в Ереван

Wizz Air 20 марта выполнит свой первый рейс из Вены в Ереван
20 марта 2020 - 12:31 AMT

PanARMENIAN.Net - 20 марта состоится первый запланированный рейс авиакомпании Wizz Air из Вены в Ереван. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Армении.

Вылет из венского аэропорта «Вена-Швехат» назначен на 13:55 по венскому времени, прибытие в Ереван - в 20:25 по ереванскому времени.

Комитет гражданской авиации призывает следить за официальными сообщениями Минздрава, МИД РА и Единого армянского информационного центра.

Согласно решению правительства Армении, въезд в республику иностранцам, прибывающим из 16 стран, по установленному перечню, запрещен. Этими странами являются Китай, Иран, Южная Корея, Япония, Италия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Дания, Австрия, Бельгия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Соединенное Королевство.

В Армении по состоянию на 20 марта выявлено 136 случаев заражения, один из пациентов выздоровел.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

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