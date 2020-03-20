Нефть Brent подорожала более чем на 3%
20 марта 2020 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - На лондонской бирже ICE начался рост нефтяных котировок. Стоимость майских фьючерсов на Brent выросла на 3.6%, до $29.5 за баррель.
Цена на WTI подросла еще сильнее - на 5.25%, до $27.3 за баррель, пишет РБК.
При этом, нефтяные трейдеры прогнозируют дальнейшее падение стоимости нефти. По мнению большинства аналитиков, котировки опустятся ниже $20, а в худшем варианте - до $5 за баррель.
Обрушение цен на нефть произошло в начале марта в связи с развалом картельной сделки ОПЕК+ и последствиями пандемии нового коронавируса. Эксперты характеризуют происходящее как ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией.
Сделка ОПЕК+ подразумевала ограничение добычи нефти крупнейшими игроками ради поддержания цен на сырье. После повышения уровня добычи в ряде стран ОПЕК ограничение производства начали обсуждать нефтедобытчики в США. Как узнала WSJ, руководители ряда нефтяных компаний обратились к регуляторам нефтяной отрасли Техаса с предложением снизить объем добычи впервые с 1970-х годов.
Самое значимое
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
МГ ОБСЕ призывает стороны карабахского конфликта строжайше соблюдать режим прекращения огня Сопредседатели продолжат предпринимать свои посреднические усилия без без перерыва
Wizz Air 20 марта выполнит свой первый рейс из Вены в Ереван Рейс прибудет в Ереван вечером
В Краснодаре у прибывшего из Армении обнаружили коронавирус Он находится на лечении в больнице Сочи в изолированном боксе
Число случаев коронавируса в Армении увеличилось до 136 Большая часть случаев приходится на Эчмиадзин и производственное предприятие в Ереване