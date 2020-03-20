Нефть Brent подорожала более чем на 3%

Нефть Brent подорожала более чем на 3%
20 марта 2020 - 13:05 AMT

PanARMENIAN.Net - На лондонской бирже ICE начался рост нефтяных котировок. Стоимость майских фьючерсов на Brent выросла на 3.6%, до $29.5 за баррель.

Цена на WTI подросла еще сильнее - на 5.25%, до $27.3 за баррель, пишет РБК.

При этом, нефтяные трейдеры прогнозируют дальнейшее падение стоимости нефти. По мнению большинства аналитиков, котировки опустятся ниже $20, а в худшем варианте - до $5 за баррель.

Обрушение цен на нефть произошло в начале марта в связи с развалом картельной сделки ОПЕК+ и последствиями пандемии нового коронавируса. Эксперты характеризуют происходящее как ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией.

Сделка ОПЕК+ подразумевала ограничение добычи нефти крупнейшими игроками ради поддержания цен на сырье. После повышения уровня добычи в ряде стран ОПЕК ограничение производства начали обсуждать нефтедобытчики в США. Как узнала WSJ, руководители ряда нефтяных компаний обратились к регуляторам нефтяной отрасли Техаса с предложением снизить объем добычи впервые с 1970-х годов.

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