МГ ОБСЕ призывает стороны карабахского конфликта строжайше соблюдать режим прекращения огня
20 марта 2020 - 12:30 AMT
PanARMENIAN.Net - С учетом приостановления мониторингов со стороны личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика по причине сложившейся в результате распространения COVID-19 ситуации, сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) – призывают стороны подтвердить свою приверженность строжайшему соблюдению режима прекращения огня и воздержаться от любых провокационных действий, которые могут увеличить уровень напряженности в данный период. Об этом говорится в заявлении сопредседателей.
«С учетом, что медицинские ресурсы региона должны быть направлены исключительно на борьбу с распространением вируса и лечение пострадавших, сопредседатели призывают стороны проявить максимальную сдержанность для снижения рисков эскалации, включительно с использованием средств существующей прямой связи», - говорится в заявлении.
Отмечается, что несмотря на жесткие ограничения на международные поездки, сопредседатели продолжат предпринимать свои посреднические усилия без без перерыва, оставаясь в тесном контакте.
Ранее стало известно, что личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик приостанавливает наблюдения на линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана. Было отмечено, что мониторинг будет приостановлен, пока эти ограничения не будут сняты, а Каспршик будет поддерживать связь с соответствующими военными властями.
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