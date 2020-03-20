25 марта состоится чартерный рейс Киев-Ереван

PanARMENIAN.Net - Украинская авиакомпания SkyUp 25 марта организует чартерный рейс Киев-Ереван-Киев. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Армении в Украине Тигран Сейранян.

«Согласно постановлению коменданта РА, въезд на территорию Республики Армения граждан РА и членов их семей, а также лиц, имеющих право на законное проживание в Республике Армения, разрешается без ограничений. По прибытии в Армению на пограничных пропускных пунктах все лица пройдут процедуры интенсивного осмотра, и в случае обнаружения соответствующих симптомов в отношении данного лица/лиц будут применены госпитализация, изоляция и/или другие ограничительные меры», - написал Сейранян.

Все желающие могут зарегистрироваться в консульском отделе посольства Армении в Украине.

В Армении по состоянию на 20 марта выявлено 136 случаев заражения, один из пациентов выздоровел. С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.