Каннский фестиваль не состоится в мае из-за коронавируса

Каннский фестиваль не состоится в мае из-за коронавируса
20 марта 2020 - 15:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Каннский кинофестиваль, запланированный на 12-23 мая, не состоится из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте фестиваля в Twitter.

«Из-за кризиса в области здравоохранения и перед лицом развивающейся ситуации 73-й Каннский фестиваль не может быть проведен в предусмотренные даты: с 12 по 23 мая», - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы рассматривают несколько вариантов дальнейших действий, главный из которых - перенос фестиваля на конец июня-начало июля.

Число заразившихся коронавирусом во Франции, по последним данным, составляет 10,995 человек, 372 заболевших скончались, в стране объявлен третий уровень эпидемии.

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