Экономисты объявили о начале рецессии в США, ЕС и Японии

Экономисты объявили о начале рецессии в США, ЕС и Японии
20 марта 2020 - 16:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В странах еврозоны, США и Японии началась рецессия. Об этом заявили экономисты Института международных финансов (IIF), расположенного в Вашингтоне. В обзоре организации, которая объединяет крупнейшие западные банки, также говорится о снижении прогноза по росту мировой экономики в 2020 году до 0.4%.

Две недели назад IIF уже понижал свой прогноз роста мировой экономики в 2020 году с 2.6% до 1.6%, преимущественно из-за шока, связанного со вспышкой коронавируса нового типа в Китае и последовавших мер по борьбе с его распространением, отмечается в документе, пишут «Ведомости».

«С тех пор произошла полноценная внезапная остановка на глобальных рынках капитала, спровоцированная нарастающим шоком от COVID-19, падением цен на нефть и растущим стрессом на кредитных рынках», – пояснил главный экономист IIF Робин Брукс.

В обзоре IIF отмечается, что прогнозы приходится обновлять «почти каждый день», так как уровень неопределенности остается очень высоким.

Падение цен на нефть началось в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Разрыв соглашения ОПЕК+ спровоцировал обвал цен после 6 марта. Позже Россия и Саудовская Аравия объявили об увеличении добычи и скидках для покупателей. Ирак, Кувейт и ОАЭ также снизили стоимость своих предложений.

По данным МВФ, на Соединенные Штаты в 2019 году пришлось 15.1% мирового ВВП, на Японию – 4%, а на еврозону – около 11%. Таким образом, можно говорить о начале рецессии в странах, на которые приходится почти треть мировой экономики.

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