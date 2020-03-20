В Азербайджане врач с подозрением на коронавирус сбежал из карантина
20 марта 2020 - 18:03 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане 20 марта был выявлен врач с подозрением на инфицирование коронавирусом. В соответствии с установленными правилами, было принято решение о его размещении в больнице особого режима.
Однако он отказался от госпитализации и скрылся от правоохранительных органов, пишет Haqqin.az.
В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками полиции было установлено его местонахождение, и сбежавшего врача поместили в больницу особого режима. Наряду с этим, члены его семьи, а также люди, с которыми он контактировал, были помещены на карантин для соответствующего обследования.
В Азербайджане число заражений коронавирусом достигло 44, из них - 10 пациентов выздоровели, один - скончался.
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