В Азербайджане врач с подозрением на коронавирус сбежал из карантина

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане 20 марта был выявлен врач с подозрением на инфицирование коронавирусом. В соответствии с установленными правилами, было принято решение о его размещении в больнице особого режима.

Однако он отказался от госпитализации и скрылся от правоохранительных органов, пишет Haqqin.az.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками полиции было установлено его местонахождение, и сбежавшего врача поместили в больницу особого режима. Наряду с этим, члены его семьи, а также люди, с которыми он контактировал, были помещены на карантин для соответствующего обследования.

В Азербайджане число заражений коронавирусом достигло 44, из них - 10 пациентов выздоровели, один - скончался.