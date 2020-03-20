Президент Армении прочитал курс лекций для студентов онлайн

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 20 марта начал серию онлайн-лекций, в рамках которой выступил перед студентами факультетов математики и механики, физики, информатики и прикладной математики Ереванского государственного университета, сидящими дома из-за чрезвычайного положения, введенного в республики по причине эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе 45-минутной лекции президент затронул отраслевые темы, а также в их контексте - тему распространения нового коронавируса по всему миру.

В конце лекции президент на конкурсных условиях задал студентам домашние задания, которые нужно выполнить до окончания чрезвычайного положения в стране, т.е. до 14 апреля.

Гуманитариям президент предложил написать об изменениях в регионе Ближнего Востока. Работы могут касаться как взаимоотношений Армении и ближневосточных стран, так и фактора России, Европы или США в этом регионе.

Будущим физикам и математикам он предложил поработать над следующими темами: математическое моделирование и предотвращение глобальных рисков - глобальных эпидемий (например, коронавируса), способы преодоления глобальных рисков (технологические, научные и т.д.).

В конкурсе могут принять участие студенты из Армении и Карабаха, а также студенты-армяне, живущие за рубежом.