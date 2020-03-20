В ВС Армении нет случаев заражения коронавирусом

PanARMENIAN.Net - В армии Армении не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

Отмечается, что в ВС проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

В сообщении говорится, что военнослужащие ВС РА заступают на боевое дежурство после прохождения обязательного медосмотра, им выдают специальные дезинфицирующие средства.

«Во всех воинских частях проходят работы по дезинфекции. Проводится также обработка военной техники и вооружений», - отмечает оборонное ведомство.

В связи с эпидемией коронавируса с 25 февраля во всех военных частях Армении были запрещены посещения родителями и родными военнослужащих, а также все виды отпусков и увольнительных солдат срочной службы, в том числе, в целях восстановления (лечения).

В Армении по состоянию на 20 марта выявлено 136 случаев заражения, один из пациентов выздоровел. С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.