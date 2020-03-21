«Винные дни Еревана» перенесли из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Фестиваль «Винные дни Еревана», в 2020 году запланированный на 1-2 мая, перенесен из-за ситуации с коронавирусом.

По сообщению организаторов мероприятия, оно состоится 4 и 5 сентября. Фестиваль, как обычно, пройдет под открытым небом на улице Сарьяна в Ереване. Ожидается до 30,000 участников.

Это будет уже четвертый подобный фестиваль. Мероприятие направлено на укрепление туристического имиджа Еревана в мире.

«Винные дни Еревана - 2020» посвящены 140-летию художника Мартироса Сарьяна.

Армянские и арцахские виноделы представят около 200 сортов вина, рестораны и кафе представят армянскую и международную кухню. «Винные дни Еревана» будут сопровождаться живой музыкой и танцами.

В Армении, по состоянию на 21 марта, выявлено 160 случаев заражения коронавирусом, один из пациентов выздоровел. В стране с 16 марта объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.