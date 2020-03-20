Парламент Армении в первом чтении принял проект об уголовной ответственности за нарушение карантина
20 марта 2020 - 23:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении в первом чтении приняло законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно проекту закона, предлагается внести поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие штраф в размере 300-500,000 драмов (около 600-1000 долларов) за нарушение требований изоляции или самоизоляции в период чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.
В случае, если этот проступок повлечет по неосторожности массовое заболевание, поправки предусматривают арест сроком до 3 месяцев или лишение свободы до 5 лет.
Также принята поправка, предусматривающая штраф в размере 50-300 тыс. драмов за нарушение правил распространения информации во время режима ЧС.
Законопроект был принят единогласно, за него проголосовали 102 депутата. Второе чтение запланировано на 23 марта.
В Армении по состоянию на 20 марта выявлено 136 случаев заражения, один из пациентов выздоровел. С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.
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