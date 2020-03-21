Число случаев коронавируса в Армении достигло 160
21 марта 2020 - 10:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 21 марта выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на Армянской объединенной платформе.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 160, один пациент вылечился, активных кейсов - 159.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.
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