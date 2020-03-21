В Китае уже 3 дня не фиксируется новых случаев коронавируса кроме привозных

PanARMENIAN.Net - В Китае уже третий день подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом на территории страны. В то же время отмечен 41 новый случай коронавирусной инфекции, привезенной гражданами из-за рубежа, сообщили 21 марта органы здравоохранения КНР.

А в провинции Хубэй, где началась пандемия, от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли еще 7 человек, пишет Deutsche Welle.

Официальные данные по коронавирусу в КНР демонстрируют тенденцию к снижению уже на протяжении нескольких недель. В Китае, однако, опасаются второй волны эпидемии из-за инфицированных граждан, возвращающихся из-за границы. К 21 марта число пациентов, заразившихся за пределами Китая, увеличилось до 269.

В материковом Китае вирусом SARS-CoV-2 заразились более 81 тысячи человек, 3255 из них скончались.