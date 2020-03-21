Ferrari и Fiat помогут Италии бороться с коронавирусом
21 марта 2020 - 16:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Итальянские автопроизводители Ferrari и Fiat Chrysler Automobiles ведут переговоры с крупнейшим производителем аппаратов искусственной вентиляции легких в стране - компанией Siare Engineering, чтобы помочь увеличить производство аппаратов ИВЛ, которые срочно необходимы в условиях коронавируса, пишет Reuters.
Италия находится в эпицентре пандемии коронавируса, многие из зараженных нуждаются в аппаратах ИВЛ, так как у них затруднено дыхание.
В переговорах участвует также итальянский производитель деталей Marelli. Компании хотят объединить усилия, чтобы помочь стране преодолеть кризис.
Власти Италии попросили Siare увеличить ежемесячное производство аппаратов ИВЛ со 160 до 500, чтобы хоть как-то удовлетворить потребности, возникшие в условиях коронавируса. Автопроизводители готовы содействовать производству аппаратов ИВЛ.
Италия - вторая страна в мире по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки от него погибли 427 человек, а всего - почти 3500 человек.
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