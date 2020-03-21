В Сингапуре и ОАЭ зарегистрированы первые случаи смерти от коронавируса
21 марта 2020 - 14:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Первые смерти пациентов, заболевших коронавирусом, зарегистрированы в ОАЭ и Сингапуре.
Министерство здравоохранения ОАЭ на своей странице в твиттере сообщило о двух летальных исходах. У одного из умерших, 78-летнего мужчины, на фоне коронавируса случился сердечный приступ. Еще один пациент, 58-летний мужчина, страдал от проблем с сердцем и почками, пишет «Интерфакс».
Всего в ОАЭ зарегистрировано 140 случаев заболевания COVID-19.
Также о двух смертях сообщило министерство здравоохранения Сингапура. Умерли 75-летняя женщина и 64-летний мужчина. У обоих были хронические проблемы с сердцем.
Общее число заболевших коронавирусом в Сингапуре составляет 385 человек.
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