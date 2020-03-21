В Грузии на месяц введен режим ЧП

PanARMENIAN.Net - В Грузии на 1 месяц введено чрезвычайное положение. Об этом заявил 21 марта премьер-министр Грузии Георгий Гахария после заседания координационного совета по реагированию на распространение коронавируса.

По словам Гахария, все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим чрезвычайного положения. За нарушение ЧП вводится административная ответственность - физическим лицам в размере 3000 лари (около 1000 долларов), юридическим - 15,000 лари (около 4700 долларов), пишет Грузия-Online.

Повторные нарушения вызовут уголовную ответственность сроком до трех лет.

За нарушение режима изоляции или карантина лица будут принудительно переведены в соответствующее учреждение, за нарушение правил будут применены санкции. На международное пассажирское сообщение устанавливаются ограничения, кроме грузовых перевозок.

Устанавливаются другие сроки и правила предоставления государственных услуг. Правительству Грузии будет предоставлено право в случае необходимости, с целью карантинной изоляции для медицинских целей, ограничить право собственности и использовать имущество физических или юридических лиц и материальные средства.

Ограничивается сбор более чем 10 человек. В случае необходимости правительство обеспечит регулированию цен на медикаменты, медицинские услуги и продукты первой необходимости.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 47 человек, среди них выздоровел - один, в режиме карантина - 1966, под наблюдением - 259 человек.