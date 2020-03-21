ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 250 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 15 по 21 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 250 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1900 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно выполнять поставленную перед собой боевую задачу.