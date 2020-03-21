ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 250 раз
21 марта 2020 - 16:19 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 15 по 21 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 250 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1900 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно выполнять поставленную перед собой боевую задачу.
Самое значимое
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
Алиев отметил, что руководство Армении выступает «с противоречивыми и безответственными заявлениями»,
Остальные граждане Армении, находящиеся в зоне карантина, отказались от возможности эвакуироваться
Partner news
Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
Последние новости
В Армении закрывают торговые центры, бары, казино и букмекерские конторы Решение связано с борьбой с коронавирусом
WhatsApp совместно с ВОЗ запустит чат-бота с ответами на вопросы о коронавирусе Чтобы активировать беседу, нужно отправить в чат любое сообщение
В Грузии на месяц введен режим ЧП Все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим чрезвычайного положения
В Сингапуре и ОАЭ зарегистрированы первые случаи смерти от коронавируса Всего в ОАЭ зарегистрировано 140 случаев заболевания COVID-19