ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 250 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 250 раз
21 марта 2020 - 16:19 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 15 по 21 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 250 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1900 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно выполнять поставленную перед собой боевую задачу.

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