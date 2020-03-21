WhatsApp совместно с ВОЗ запустит чат-бота с ответами на вопросы о коронавирусе

PanARMENIAN.Net - Мессенджер WhatsApp совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) запустит чат-бота с актуальной информацией о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении ВОЗ.

Доступ к чат-боту можно получить по ссылке, которая открывает диалог в WhatsApp. Чтобы активировать беседу, нужно отправить в чат любое сообщение. После этого в нем появится меню, которое поможет ответить на вопросы о COVID-19, пишут «Ведомости».

Мессенджер также рассматривал вопрос о необходимости ограничить количество людей и групп, которым можно пересылать сообщения из чата. Отмечается, что подобные ограничения применялись в 2019 году, когда мессенджер ограничил количество человек и групп, которым можно было переслать одно сообщение, до пяти. Таким способом WhatsApp пытался повлиять на распространение фейковых новостей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек, более 9 тысяч скончались.