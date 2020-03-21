Коронавирус в регионе: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане

PanARMENIAN.Net - В Грузии 21 марта число заразившихся коронавирусом достигло 49 человек, один из них выздоровел. Как сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны, в режиме карантина находится 1261 гражданин, под наблюдением - 211.

Не менее 123 человек за сутки стали жертвами коронавируса в Иране, общее число скончавшихся в результате заболевания в стране достигло 1556 человек, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде. Всего в стране зарегистрировано 20,610 случаев заболевания.

За последние сутки в России зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 306, выздоровевших - 16.

Число выявленных в Турции зараженных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, число умерших увеличилось до 9.

Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане составило 53 человека, за сутки к числу инфицированных добавились 9 человек. 10 пациентов выздоровели. Один человек умер.

В Армении, по состоянию на утро 21 марта, выявлено 160 случаев заражения коронавирусом, один из пациентов выздоровел. В стране с 16 марта объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.