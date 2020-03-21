Въезд в Армению будет разрешен родственникам усопших и членам семей российских военных

Въезд в Армению будет разрешен родственникам усопших и членам семей российских военных
21 марта 2020 - 20:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Въезд в Армению будет разрешен родственникам усопших для участия в церемонии панихиды или похорон. Такое решение принято вице-премьером РА, комендантом Тиграном Авиняном.

Это относится к решению «Об объявлении чрезвычайного положения в РА», изменение касается установления особых и неотложных случаев въезда в Армению в рамках режима ЧП, который продлится в стране до 14 марта и объявлен из-за распространения коронавируса.

Таким образом, въезд в Армению разрешен близким родственникам погибшего для участия в панихиде или похоронах. Данным решением близкими родственниками считаются родители, муж, жена, дети, сестра и брат покойного.

Кроме того, исключение из запрета на въезд в Армению распространяется также на лиц, состоящих в пограничных войсках Российской Федерации в Республике Армения, и членов их семей. Данным решением членами семьи считаются проживающие совместно родители, дети, муж, жена.

В Армении, по состоянию на 21 марта, выявлено 160 случаев заражения коронавирусом, один из пациентов выздоровел. В стране с 16 марта объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

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