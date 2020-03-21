В Армении выздоровел второй зараженный коронавирусом

PanARMENIAN.Net - В Армении зарегистрирован еще один случай выздоровления в числе зараженных коронавирусом пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

Таким образом, в стране уже выздоровели уже 2 зараженных. Министр отметил, что второй выздоровевший пациент 21 марта будет выписан, его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Вместе с пациентом будет выписана также его мать, которая 21 день прожила с ним в одном помещении, но так и не заразилась или, как предполагает министр, могла заразиться, но быстро поправиться. В любом случае, как отмечается, все исследования на сегодняшний день показывали у нее отрицательный результат на наличие коронавируса.

В Армении, по состоянию на 21 марта, выявлено 160 случаев заражения коронавирусом, активных кейсов - 158. В стране с 16 марта объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.